"مصر مهد الأديان" معرض فني لقصور الثقافة بدار الأوبرا.. غدًا

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني معرض "مصر مهد الأديان"، فى تمام الساعة السابعة مساء غد الخميس 1 فبراير، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة، على أن يستمر المعرض حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 من الشهر ذاته.

وينظم المعرض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 29 فنانا تشكيليا من المؤثرين في الحركة الفنية والمهتمين بالفن القبطي والإسلامى في مصر.

ويضم المعرض الذى تنفذه الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني مجموعة من الأعمال الفنية للفنانين التشكيليين وهم: هبة خريبة، إيمان الحكيم، جورجيت فهمي، إيمان عبد الباقي، مارسيل فخري، إيهاب شاكر، سهير شکري، فارس أحمد فارس، أحمد الشامي، أمانی زهران، راندا الحلو، إیمان یوسف، نيرة الجمل، آية على، يونس حسن، لورنس نبيل، سوزان عادل، منة سعد، روماني سمير، أشرف عبدالقادر، هاني عبد الله مبارك، يارا مجدي، نانسی أسحق، مروه الوكيل، إیمان مرعی، نهلة فتحي، علی أمین، إيناس الهندي، أحمد جلال وسيتم تكريم الفنانين المشاركين في المعرض بتسليمهم شهادات تقدير خلال الافتتاح.

ويأتي المعرض في إطار دور هيئة قصور الثقافة في تطوير الحراك الفني في مصر وتفعيل مبدأ المواطنة والتاكيد على الوحدة الوطنية.