الجامعات المصرية تلعب دورا كبيرًا في تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»

أولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اهتماما كبيرا بالمبادرات الرئاسية كبمبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، حيث قامت الجامعات المصرية بتقديم الدعم الكامل للمبادرة وتم إطلاق قوافل متكاملة للمناطق الجغرافية التى توجد في المحافظات النائية لتقدم عددًا من الخدمات التوعوية والطبية والبيطرية والزراعية، والغذائية، لسكان تلك المناطق لرفع مستوى الرعاية الصحية، والوعى المجتمعي، حيث ساهمت تلك القوافل في نشر التوعية وتقليل معدلات الإصابة بالأمراض والكشف المبكر عنها.

أكد مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة في الارتقاء بحياة المواطنين، حيث ساعدت المبادرة على تكثيف وتوحيد جهود مؤسسات الدولة المصرية للارتقاء بملف الصحة، وتطوير حياة المواطن بشكل عام، مشيرًا إلى أن الجامعات المصرية لعبت دورًا بارزًا وفعالًا في تنفيذ المبادرة بما يحقق الأهداف التنموية، موضحًا أن مشاركة الجامعات المصرية الحكومية يعكس مدى التزامها القوى بتحقيق رؤية المبادرة الرئاسية، خاصةً في ملف الصحة والتخفيف عن كاهل المواطنين، مثمنًا جهود الجامعات المصرية في تعزيز التعليم والبحث العلمي، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للمجتمعات الريفية



وفي جامعة القاهرة أطلقت الجامعة خلال عام 2023 نحو 42 قافلة تنموية شاملة لمختلف المحافظات والمدن والقرى الأكثر احتياجًا، من منطلق دورها ومسئولياتها تجاه المجتمع وخدمة البسطاء والمحتاجين، حيث قدمت خدمات صحية ومجتمعية لما يزيد على 150 ألف مواطن، من خلال توفير المواد الغذائية، وتوقيع الكشف الطبي، وإجراء العمليات الجراحية، وصرف الأدوية مجانًا، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى قصر العيني، إلي جانب الخدمات البيطرية المختلفة، وتعليم الأهالي الحرف اليدوية في اطار مبادرة صنايعية مصر.

ونظمت جامعة المنصورة سلسلة من القوافل الشاملة بعنوان "جسور الخير" بعدد 20 قافلة بهدف توفير الخدمات الأساسية والرعاية الطبية للمحافظات الحدودية والمجتمعات المحلية الأكثر احتياجًا ( شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد ومطروح وحلايب وشلاتين ) لتحقيق أهداف جامعة المنصورة في التنمية المستدامة والشراكة المجتمعية.

واطلقت جامعة عين شمس القافلة التنموية الشاملة لمدن حلايب والشلاتين وأبو رماد، القافلة تقديم الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني بعيادات العظام، القلب، الصدر، الباطنة، المناظير، المسالك البولية، الأطفال، الجراحة العامة، الأسنان، الرمد، المخ والأعصاب، الأنف والأذن والحنجرة بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وصرف الأدوية مجانًا من خلال صيدلية القافلة.

إلى جانب إجراء العمليات الجراحية الصغرى التي لا تحتاج إلى متابعة بمستشفى الشلاتين المركزي، مع تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلى عمليات كبرى إلى مستشفيات جامعة عين شمس.

كما شملت فاعليات القافلة صرف مواد غذائية مجانًا وكذلك عدد من حملات التوعية المختلفة للأهالي البلد تقام في قصور الثقافة ومراكز الشباب والمدارس، بالإضافة إلى محور محو الأمية بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار " فرع الشلاتين ".