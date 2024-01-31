الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طفلتين من أسانسير في مدينة نصر لـ7 فبراير

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين بخطف طفلتين من داخل أسانسير بمدينة نصر، لجلسة 7 فبراير المقبل.

وكان قد قدم دفاع المتهم الأول"والد الطفلتين"، والذي اتهم باختطافهم بمساعدة أشخاص داخل أسانسير بمدينة نصر، ما يفيد بوجود حكم قضائي نهائي بضم حضانة الطفلتين له، وذلك خلال نظرمحكمة جنح مدينة نصر جلسة محاكمتها للمتهمين بخطف طفلتي الأسانسير بمدينة نصر.

وأوضح دفاع المتهم الأول، أن الفتاتين تحملان هوية بالمملكة العربية السعودية، وأن والدة الطفلتين لا تحمل حكمًا قضائيًا نهائيا، وأن الحكم الذي تدعي امتلاكه، تم إلغاؤه بحكم قضائي.

كما دفع بانتفاء أركان الجريمة للخطف بركنيها المادي والمعنوي، وفقا لنص المادة 92، وذلك كون الطفلتين في حضانة والدهما المتهم الأول، بحكم قضائي نهائي

وحضرت المحامية نهاد أبو القمصان، وبرفقتها والدة الفتاة المختطفة والطفلة الناجية من الخطف.

وقال ضابط المباحث مجري التحريات، إن تحرياته أسفرت عن اختطاف المتهم “أحمد. ح” للطفلة حنين وهي ابنته من زيجته الشاكية هبة حسن محمود، ومحاولة خطف ابنته الأخرى جني.

وأردف مجري التحريات في قضية خطف فتاتي الأسانسير بأن المتهم استعان بشخص آخر المتهم سامح، وتوجها للعقار محل سكن ابنتيه رفقة والدتهما واستغل صعودهما بمفرهما بمصعد العقار، وانقض هو الآخر على الطفلتين وبحوزتهما قطع قماشية وقطنية عليها مادة في الأغلب بنج مخدر ووضعا تلك القطع على وجه الطفلتين وخدراهما. 

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