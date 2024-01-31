الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل صدمته سيارة أثناء لهوه فى الشرقية

جثة
جثة

لقى طفل مصرعه متأثرًا بإصابته، إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة به أثناء اللهو ناحية العزبة القبلية التابعة لقرية بردين بمحافظة الشرقية.

بداية الواقعة بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مركز شرطة الزقازيق يفيد بلاغًا من الأهالى بوفاة طفل دهسًا أسفل عجلات سيارة ناحية العزبة القبلية التابعة لقرية بردين.

وتبين من التحريات وتوقيع الكشف الطبى على الطفل حدوث وفاته إثر إصابته نتيجة تعرضه لحادث تصادم سيارة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه.

مصرع طفل حادث تصادم سيارة محافظة الشرقية مدير أمن الشرقية مركز شرطة الزقازيق

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