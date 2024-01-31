الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدء نظر استئناف محاكمة "مستريح الأدوات الصحية"

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنح مستأنف الأزبكية، بعد قليل، استئناف النيابة العامة على قبول معارضة مالك شركة أدوات صحية على حبسه 3 سنوات، لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مستريح الأدوات الصحية".

وكان قد  تقدم مقيمو الدعوى ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في جريمة نصب واحتيال واستيلاء المشكو في حقهما "م ح" مالك شركة أدوات صحية بالفجالة ، ونجله "ع. ظ"، وحصولهما على 4 ملايين جنيه من أموال الشاكيين بدون وجه حق.

وقال المجني عليهم إن المتهمين كونا فيما بينهما تشكيلا ثنائيا، تخصص في استلام أموال من يقع تحت حبالهم وخداع ضحاياهم من المجني عليهم، وتلقي الأموال بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال الاستيراد والتصدير مقابل إيهام المجني عليهم بأرباح وفوائد عالية النسبة يتم سدادها كل ثلاثة أشهر.

وأضاف الشاكون أن المتهمين أوهموهم بأن شقيق المتهم الأول وابن المتهم الثاني، وهو العضو المنتدب بشركة لصناعة الأدوات الصحية (ش.م.م) الخاضعة لقانون 159 لسنة 1981، ولائحته التنفيذية، وهو يحمل جنسية دولة أجنبية بجانب الجنسية المصرية، يقوم بعمل صفقات تجارية بمكاسب مالية كبيرة عن طريق الاستيراد والتصدير من مصر إلى أمريكا والعكس بنسبة فائدة تفوق 100% من أصل رأس المال خلال السنة الواحدة، وتوزيع الأرباح أيضا على دفعات ربع سنوية.

جنح مستأنف الأزبكية النيابة العامة مالك شركة أدوات صحية النصب والاحتيال حبس

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