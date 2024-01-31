الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

19 فبراير.. محاكمة المتهم بالتشهير بسيدات قريته بقويسنا

محكمة
محكمة

حددت محكمة جنايات شبين الكوم الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمد أحمد شحاته جلسة 19 فبراير المقبل نظر أولى جلسات محاكمة المتهم علي. م، المتهم بالتحرش الجنسي بسيدات قريته بمركز قويسنا.

كما وجهت له النيابة  تهمة التشهير بالسيدات على مواقع التواصل الاجتماعى والخوض فى أعراضهن بالباطل.

وكانت أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية بعد ارتكابه العديد من وقائع التشهير بالسيدات والتحرش بهن لفظيا على مواقع التواصل الاجتماعى.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة قويسنا، تحت قيادة الرائد جمال عبد العظيم، معاون المباحث، من القبض على المتهم "علي. م" والذي شهَّر بسيدات قريته وخاض في أعراضهن بالباطل ونشر ادعاءات كاذبة عليهن على موقع فيسبوك، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من نشر استغاثة أهل القرية على موقع “الدستور”.

وحرر أهالي قرية ميت سراج التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية عدة محاضر ضد شاب؛ لتشهيره بالسيدات والأسر والادعاء كذبًا عليهن، بممارسة الفحشاء معه، ونشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على صفحة تم إنشاؤها باسم فضائح كفر ميت سراج.

واستقبل "الدستور" استغاثات بعض تلك الأسر، مناشدين سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحقيق في شكواهم، مؤكدين أنهم تقدموا بعدة بلاغات ضد الشاب، لأن بيوتهم على وشك الخراب، وأن تلك الأعمال هي خوض في الشرف والعِرض.

أكد الضحايا أنه تم تحرير عدد من المحاضر تحت الأرقام التالية ضد المتهم "6574 إداريًا قويسنا، 6669 إداريًا قويسنا، 100 جنح اقتصادي، 144جنح اقتصادي" بالإضافة إلى تحرير محاضر بقسم تكنولوجيا المعلومات التابعة لمديرية أمن المنوفية.

تشهير بسيدات التواصل الاجتماعي الخوض فى أعراض السيدات حبس محكمة جنايات شبين الكوم

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