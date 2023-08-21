الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استجابة لـ"الدستور".. ضبط المتهم بتشويه سمعة سيدات قريته بالمنوفية

الرائد جمال عبد العظيم
الرائد جمال عبد العظيم

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة قويسنا، اليوم، تحت قيادة الرائد جمال عبد العظيم، معاون المباحث، من القبض على المتهم "على. م. ع" والذى قام بالتشهير بسيدات قريته والخوض فى أعراضهن بالباطل ونشر ادعاءات كاذبة عليهن على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من نشر استغاثة أهل القرية على موقع “الدستور”.

وحرر أهالي قرية ميت سراج التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية عدة محاضر ضد شاب؛ لتشهيره بالسيدات والأسر والادعاء كذبًا عليهن، بممارسة الفحشاء معه، ونشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على صفحة تم إنشاؤها باسم فضائح كفر ميت سراج.

واستقبل "الدستور" استغاثات بعض تلك الأسر، مناشدين سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحقيق في شكواهم، مؤكدين أنهم تقدموا بعدة بلاغات ضد الشاب، لأن بيوتهم على وشك الخراب، وأن تلك الأعمال هي خوض في الشرف والعِرض.

وأكد الضحايا أنه تم تحرير عدد من المحاضر تحت الأرقام التالية ضد المتهم "6574 إداريًا قويسنا، 6669 إداريًا قويسنا، 100 جنح اقتصادي، 144جنح اقتصادي" بالإضافة إلى تحرير محاضر بقسم تكنولوجيا المعلومات التابعة لمديرية أمن المنوفية.

اجهزة الامن إدعاءات كاذبة الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى فيس بوك السيدات القبض على المتهم

الأكثر قراءة

" موجة الحر انتهت".. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية

بعد حصوله على صفر في الثانوية العامة.. "طالب الشرقية" خالد محمد ينتصر بـ80%

النقل تصدر بيانًا بشأن الصورة المتداولة لتناول بعض العاملين الطعام على إحدى "البوابات الإلكترونية"

"السياحة" تعلن اعتماد ضوابط رحلات العمرة لموسم 1445هـ

رئيس جامعة حلوان يشيد بمشاركة كورال كلية التربية الموسيقية في مهرجان القلعة

محافظ مطروح يعتمد المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية الفنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة