استجابة لـ"الدستور".. ضبط المتهم بتشويه سمعة سيدات قريته بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة قويسنا، اليوم، تحت قيادة الرائد جمال عبد العظيم، معاون المباحث، من القبض على المتهم "على. م. ع" والذى قام بالتشهير بسيدات قريته والخوض فى أعراضهن بالباطل ونشر ادعاءات كاذبة عليهن على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من نشر استغاثة أهل القرية على موقع “الدستور”.

وحرر أهالي قرية ميت سراج التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية عدة محاضر ضد شاب؛ لتشهيره بالسيدات والأسر والادعاء كذبًا عليهن، بممارسة الفحشاء معه، ونشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على صفحة تم إنشاؤها باسم فضائح كفر ميت سراج.

واستقبل "الدستور" استغاثات بعض تلك الأسر، مناشدين سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحقيق في شكواهم، مؤكدين أنهم تقدموا بعدة بلاغات ضد الشاب، لأن بيوتهم على وشك الخراب، وأن تلك الأعمال هي خوض في الشرف والعِرض.

وأكد الضحايا أنه تم تحرير عدد من المحاضر تحت الأرقام التالية ضد المتهم "6574 إداريًا قويسنا، 6669 إداريًا قويسنا، 100 جنح اقتصادي، 144جنح اقتصادي" بالإضافة إلى تحرير محاضر بقسم تكنولوجيا المعلومات التابعة لمديرية أمن المنوفية.