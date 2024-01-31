الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"المكنة سحبته".. تفاصيل مصرع عامل داخل مفرمة لحوم في ببدر

ارشيفية
ارشيفية

كشف مصدر بنيابة الشروق وبدر، تفاصيل مصرع عامل داخل مفرمة لحوم بمصنع بمدينة بدر، بعدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة، مؤكدا بأن كاميرات المراقبة الخاصة بالمصنع وضحت تفاصيل الحادث، حيث قام العامل بوضع يده داخل المكنة الخاصة بفرم اللحوم لكن المكنة سحبته بقوة، وتمكن زملاءه من إخراجه من داخلها قبل فرمة، لكن كانت قد وافته المنية.

أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم بتصريح دفن شاب لقي مصرعة داخل مفرمة اللحوم بمدرينة بدر.

ولقي شاب مصرعه إثر سقوطه داخل مفرمة اللحوم بمصنع التعبئة بالمنطقة الصناعية في منطقة مدينة بدر في القاهرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة مستشفى بدر العام تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بورود بلاغ لقسم شرطة مدينة بدر من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بالعثور على جثة شاب بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثروا على جثة شاب متقطعة داخل مفرمة اللحوم بعد سقوطه بها داخل مصنع لتعبئة اللحوم بمدينة بدر، وتم نقل الجثة لثلاجة الموتى الخاصة بمستشفى مدينة بدر.

نيابة الشروق وبدر مدينة بدر قسم شرطة مدينة بدر شبهة جنائية مصرع عامل

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