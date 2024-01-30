استدعاء زملاء شاب لقي مصرعه داخل مفرمة لحوم بمدينة بدر

يقوم رجال مباحث قسم شرطة بدر بإجراء تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة شاب داخل مفرمة لحوم داخل مصنع تعبئة بدائرة القسم.

ويقوم رجال المباحث بقيادة المقدم احمد سعيد باستدعاء زملاء المتوفي لسؤالهم عن الواقعة والوقوف على ملابسات الوفاة.

حيث لقي شاب مصرعه إثر سقوطه داخل مفرمة اللحوم بمصنع التعبئة بالمنطقة الصناعية في منطقة مدينة بدر في القاهرة.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى بدر العام تحت تصرف النيابة العامة.

كانت البداية بورود بلاغ لقسم شرطة مدينة بدر من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بالعثور على جثة شاب بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثروا على جثة شاب متقطعة داخل مفرمة اللحوم بعد سقوطه بها داخل مصنع لتعبئة اللحوم بمدينة بدر، وتم نقل الجثة لثلاجة الموتى الخاصة بمستشفى مدينة بدر.