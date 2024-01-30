الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب سقط داخل مفرمة اللحوم فى مصنع بمدينة بدر

ارشيفية
ارشيفية

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه داخل مفرمة اللحوم بمصنع التعبئة بالمنطقة الصناعية في منطقة مدينة بدر في القاهرة. تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى بدر العام تحت تصرف النيابة العامة.

البداية ورود بلاغ لقسم شرطة مدينة بدر من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بالعثور على جثة شاب بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثروا على جثة شاب متقطعة داخل مفرمة اللحوم بعد سقوطه بها داخل مصنع لتعبئة اللحوم بمدينة بدر، وتم نقل الجثة لثلاجة الموتى الخاصة بمستشفى مدينة بدر.

تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة حبس وزارة الداخلية الامن النيابة العامة سرقة قتل نصب

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