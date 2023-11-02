مياه البحر الأحمر تعلن الانتهاء من تنفيذ شبكة مياه تقسيم الشباب بمنطقة النجدة بالغردقة

أعلن المهندس محمد عيسي، رئيس شركة مياه البحر الأحمر انه قد تم الانتهاء من تنفيذ شبكة المياه الخاصة بتقسيم الشباب بمنطقة النجدة بمدينة الغردقة بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه تمويل محافظة البحر الأحمر، مؤكدًا أن ذلك يأتي ضمن خطة تنفيذ الشبكة طبقا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر للشركة لتنفيذ شبكة المياه لخدمه الاهالي بالمنطقة.

واكد رئيس شركة مياة البحر الاحمر علي سعى الشركة الدائم لزيادة نسبة المستفيدين من خدمة مياه الشرب، مناشدًا اهالي المنطقة للتوجه لمقر الشركة لإنهاء إجراءات التعاقد على توصيل المياه، مؤكدًا علي تعاون كافة الجهات المعنية في تنفيذ خطة التطوير للشبكات بمختلف المناطق بالمحافظة، وتوفير الدعم اللازم لتركيب وصيانة الشبكات وتقدم افضل خدمة للمواطنين بمدن المحافظة.