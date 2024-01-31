طيب وكريم.. معاينة تصويرية للمتهم بقتل طالب في مسكنه بالشروق

أجرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، معاينة تصويرية للمتهم بقتل طالب داخل مسكنه بقصد سرقته في منطقة الشروق لمسرح الجريمة، وتم تمثيل الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة.

وقال المتهم إن المجني عليه كان طيب القلب وكريمًا، وعطف عليه ولأنه يسكن بمفرده وعلم بأنه يملك مبلغ مالي كبير لأنه أخبره أن والديه يعملان في إحدى دول الخليج ويرسلان له مبلغًا ماليًا كل شهر لينفق على نفسه.

وأضاف المتهم أنه استغل ذلك وأخبر الضحية أنه لا يجد مكانًا يقيم به وأن النفقات مرتفعة ومرتبه لا يكفي لاستئجار مسكن وطلب المجني عليه استضافته ورأف بوضعه لحاجته الشديدة إلى العمل والمال، فاختمرت في ذهنه أن يقتله ويأخذ ما معه من مبلغ مالي ويهرب في الحال، وخطط لذلك وقتله وتركه غارقًا في دمائه وفر هاربًا.

وكان قسم شرطة الشروق تلقي بلاغا بوجود جثة داخل إحدى الشقق بدائرة القسم، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية