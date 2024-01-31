الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جدة تطالب بضم حضانة أحفادها بعد تعذيب زوجة أبيهم لهم

ارشيفية
ارشيفية

تقدمت جدة  لمحكمة الأسرة بزنانيرى بالقاهرة لرفع دعوى قضائية ضد أرمل ابنتها لضم حضانة أحفادها، وذلك بعد تعذيب زوجة أبيهم لهم.  

وقالت الجدة فى دعواها التى تحمل رقم " 966 " لسنة 2024: أصيبت ابنتى بالمرض اللعين منذ سنتين ونصف تقريبا وكانت فى حالة متأخرة واستطاع المرض السيطر عليها بكل قوة، وبرغم ما بها من مرض وضعف إلا أنها طوال فترة مرضها لم تجد سواي أنا وأشقائها بجانبها، وزوجها لن يهتم لأمرها نهائياً، فضلاً عن مشاجراته معها على أتفه الأسباب وكأنها تدعي المرض، فلم يشعر بآلامها نهائياً، ويتشاجر معها على عدم قدرتها على تنظيف الشقة أو تجهيز طعام فاخر كما عودته.  

وتابعت الجدة: ولم ينته جبروته لهذا الحد بل ترك زوجته المريضة وارتبط  بسيدة مطلقة هي جارته بالمنطقة،  وكانت تتردد عليه في شقة الزوجية أثناء غياب ابنتي في المستشفى بشهادة الجيران، ولم تتحمل ابنتي تصرفاته وطلبت منا الإقامة معنا وتركه، وبالفعل اصطحبناها إلى منزلنا، وبعد شهر واحد علمنا بزواجه من هذه السيدة مبرراً بأنه يحتاج لوجود امرأة في حياته، حاولنا إخفاء خبر زواجه عن ابنتي لكنها علمت من أبنائها وبعد 10 أيام فقط توفت نجلتي حزناً على حالها. 

وتابعت: حاولت أخذ أحفادي منه بكل الطرق الممكنة لكنه رفض، ووعدني بالاهتمام بهم لكن علمت مؤخراً بأن زوجته تتعدي عليهم بالضرب المبرح باستخدام الحزام وتعاقبهم بالحرق على أتفه الأسباب بعلم زوجها. 

على الفور توجهت لقسم الشرطة وحررت محضراً ضده وتوجهت لمحكمة الأسرة أيضاً لرفع دعوى قضائية لضمهم.

محكمة الأسرة بزنانيري أرمل آثار تعذيب ضرب أطفال حبس

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