قبل الغلق.. رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024 وآخر موعد للتقديم

ساعات قليلة تفصلنا عن غلق باب التقديم في مسابقة التربية والتعليم، ويكثر التساؤل لمعرفة رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024 وآخر موعد للتقديم عبر جوجل، والتي أعلن عنها الجهاز المركزي في التنظيم والإدارة وذلك برئاسة الدكتور صالح الشيخ، في مطلع يناير 2024، وتكون بالتزامن مع قرب موعد إغلاق موقع التقديم بالمسابقة.

رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024 وآخر ميعاد للتقديم، والمؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024.

آخر موعد للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024-2025

كشف الجهاز المركزي في مصر، من خلال بيان رسمي نُشر مطلع يناير بالصفحة الرسمية على فيسبوك، عن فتح التقديم بمسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 للتعاقد مع عدد 11114 معلمًا مساعدًا بكافة المحافظات، من يوم الخميس الموافق 18 من يناير 2024، وسيستمر التقديم بمسابقة التربية والتعليم، إلى اليوم الأربعاء 31 يناير.

المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024

أوضح الجهاز المركزي المؤهلات المطلوبة بمسابقة وزارة التربية والتعليم لعام 2024 لتعيين معلم فصل لجميع الصفوف الابتدائية (الصف الأول- الصف الثاني- الصف الثالث)، والتي قد جاءت طبقا للآتي:

كلية التربية (تعليم أساسي- تعليم ابتدائي).

كلية التربية (معلم فصل).

كلية التربية النوعية (تعليم أساسي أو تعليم ابتدائي).

كلية التربية النوعية (معلم فصل).

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رابط تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024

يمكن التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 من خلال اتباع الخطوات الآتية: