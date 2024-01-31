خلافات في الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين

هدد حزبا الوحدة الوطنية وعوتسما يهوديت في إسرائيل، أمس الثلاثاء، بالانسحاب من حكومة الطوارئ بسبب صفقة المحتجزين محتملة لإطلاق سراح الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة.

فيما حذر وزير الوحدة الوطنية بدون حقيبة، عضو الكنيست تشيلي تروبر، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أن الحزب سينسحب من الحكومة إذا رفض صفقة المحتجزين، كما هدد رئيس حزب "عوتسما يهوديت" ووزير الأمن القومي، عضو الكنيست إيتامار بن جفير، بفعل الشيء نفسه، إذا قبل رئيس الوزراء الصفقة التي وصفها بالمتهورة، لتتفاقم الأزمات الداخلية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

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وأفادت "جيروزاليم بوست"، أنه في ظل الضغوط على الحكومة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع حماس لإطلاق سراح المحتجزيت الـ 136 المتبقين، أقر تروبر بأن إنهاء الحرب في غزة ليس خيارا.

وقال تروبر لإذاعة 103FM: “سيتعين علينا أن ندفع ثمنا باهظا في صفقة المحتجزين، لكن وقف الحرب هو ثمن لا ترغب إسرائيل في دفعه، إذا كان هناك اتفاق يمكننا التعايش معه ولم يوقع عليه نتنياهو، فسنترك الحكومة".

وأضاف: "حتى لو استبدلنا نتنياهو، فإن هدف تدمير حماس لن يتغير".

وأوضحت الصحيفة، أن حماس رفضت صفقة المحتجزين التي تمت صياغتها في باريس خلال نهاية الأسبوع لأنها لم تتضمن وقفا دائما لإطلاق النار، مؤكدة على أنه يجب على إسرائيل وقف هجومها على غزة والانسحاب من القطاع قبل إجراء أي عملية تبادل للأسرى والمحتجزين.

يركز الإطار الواسع قيد المناقشة على تبادل المحتجزين مقابل إطلاق سراح الآسرى الفلسطينيين، بالإضافة إلى وقف الحرب، وتداولت تقارير أجنبية، الثلاثاء، تطورات في صفقة محتملة.

وكانت رسالة بن جفير أقصر، وكتب على موقع X: "الصفقة المتهورة تعني تفكيك الحكومة".

وقال زعيم المعارضة ورئيس حزب “يش عتيد”، عضو الكنيست يائير لابيد، بعد فترة وجيزة إن حزبه سيكون بمثابة "شبكة أمان لأي اتفاق يعيد المحتجزيت إلى منازلهم".

وكتب الحزب على موقع X بعد فترة وجيزة: “لن يسمح حزب يش عتيد لمشاكل نتنياهو السياسية بعرقلة صفقة المحتجزين التي من شأنها إعادتهم إلى الوطن"، لقد قال لابيد منذ اليوم الأول إنه سيدعم أي اتفاق، وسيواصل القيام بذلك. يجب إعادتهم إلى ديارهم".

ويضم الائتلاف حاليا 76 عضوا، لكن 12 منهم ينتمون إلى حزب الوحدة الوطنية الذي انضم إلى الائتلاف بسبب الحرب وقال مرارا إنه سيغادر عندما يستقر الوضع، يضم حزب "عوتسما يهوديت" ستة أعضاء في الكنيست، وبالتالي، إذا انسحبت، فمن الممكن أن يتبقى للائتلاف في نهاية المطاف 58 عضوًا في الكنيست - ولن يتمتع الائتلاف بعد الآن بالأغلبية.

في حين أنه من غير المرجح أن ينضم حزب "يش عتيد" إلى الحكومة بدلًا من "عوتسما يهوديت"، فإن تعهده بأن يكون بمثابة "شبكة أمان" يعني على الأرجح أنه لن يدعم صفقة المحتجزين هذه إذا تم عرضها على الكنيست فقط، بل يضمن أنه سيكون هناك الأغلبية بشأن هذه القضية المحددة.

وحاول وزير الدفاع يوآف جالانت تخفيف التوتر السياسي، مجادلًا أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست بالتأكيد على أن الشرط الضروري لهزيمة حماس هو "الوحدة على المستوى الوطني والسياسي".

في بيانه على منصة X يوم الثلاثاء، أعرب لابيد عن الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق: “الفقرة الأولى، السطر الأول، في العقد بين الدولة ومواطنيها، تقول أن الدولة مسؤولة عن حياتهم؛ ليس فقط من أجل صحتهم أو تعليم أبنائهم، بل من أجل الحياة بأبسط وأبسط معانيها”.