الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد يومين.. نتنياهو يعزى فى الجنود الأمريكيين الصرعى بهجوم بقاعدة التنف

نتنياهو
نتنياهو

أصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بيانًا ينعى فيه الجنود الأمريكيين الثلاثة الذين لقوا مصرعهم منذ يومين في هجوم بطائرة بدون طيار على قاعدة التنف عند الحدود السورية مع الأردن.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال نتنياهو إن الجنود الثلاثة كانوا يشاركون في عمليات ضد تنظيم داعش الإرهابي، والتي ربطها بالحرب الإسرائيلية المستمرة ضد حماس على حد زعمه.

وادعى نتنياهو عبر منصة "إكس": "بينما تسعى إسرائيل لتحقيق النصر الكامل على حماس -داعش، نتذكر أننا نواجه عدوا مشتركا وأننا نخوض معركة حضارية مشتركة"، ناعيًا الجنود الأمريكيين الثلاثة.

وأعلنت واشنطن، الأحد الماضي، أن 3 جنود أمريكيين قتلوا وأصيب كثيرون آخرون، في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية متمركزة في قاعدة شمال شرقي الأردن قرب حدود سوريا.

من جانبه، ذكر موقع "بوليتيكو" الأمريكي أن الرئيس جو بايدن أمر مستشاريه بتقديم خيارات للرد على هجوم قاعدة التنف.

وقال بايدن إن الرد الأمريكي على قصف قاعدة التنف سيبدأ على الأرجح خلال يومين، مضيفا أن الرد سيكون على شكل موجات من الهجمات ضد مجموعة من الأهداف.

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