الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة تعديات على أملاك الدولة ضمن الموجة 22 بمنطقة التبين

تنفيذ الموجة الـ
تنفيذ الموجة الـ 22 بحي التبين جنوب العاصمة

شن حي التبين برئاسة الدكتور احمد ابراهيم القزاز رئيس حي التبين والمتابعة الميدانية ومدير منطقة الإسكان ومدير الأملاك وقسم شرطة التبين وشرطة المرافق، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة ضمن الموجة ٢٢ المرحلة الأولى عبارة عن أسوار من الطوب الأحمر على مساحة ٥٠ متر تقريبا بشارع وسط المساكن، وتمت الإزالة إزالة كلية حتى سطح الأرض.

وتمت الأعمال بمعاونة المتابعة الميدانية ومدير الأملاك والأجهزة المعنية وبمشاركة قسم شرطة التبين وشرطة المرافق في ضوء متابعة ملف ازالة التعديات علي أملاك الدولة والاراضي الزارعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ علي أملاك الدولة وهيبه الدولة علي اراضيها وتم عمل محضر اداري بقسم شرطة التبين.

وتأتي الأعمال في ضوء حرص الدولة علي التعامل بكل حزم مع كل أشكال التعديات علي أملاك الدولة والحرص علي أعلاء كلمه القانون ضد المخالفين وتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وبمتابعة المهندسة چيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية في هذا الشان.

 

وكان شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على استمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء لإعادة الإنضباط لشوارع العاصمة.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الاشغالات وإعادة الوجه الحضارى للقاهرة، مشددًا على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات اليومية المفاجئة بالتنسيق مع شرطة المرافق للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى الدائم بالشارع بين المواطنين للاستماع إلى شكاواهم واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها فى إطار القانون.

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حي التبين الموجه الـ22 تعديات على املاك الدوله محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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