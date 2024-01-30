مسلسلات رمضان 2024| موعد تصوير "الساعة 5" لـ آسر ياسين

شهور قليلة تفصلنا عن عرض شهر رمضان المبارك والذي يظهر فيه أبطالهم المفضلين في عدد من المسلسلات ضمن الماراثون الرمضاني 2024، وعلى رأسهم الفنان آسر ياسين الذي يخوض هذا السباق الرمضاني بمسلسل "الساعة 5"، ليعود لعالم الدراما.

ويواصل الفنان آسر ياسين مع مخرج المسلسل هاني خليفة العمل على التحضيرات النهائية قبل بدء تصوير مسلسل "الساعة 5"، لعرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، ليخوض من خلاله البطولة المطلقة لأول مرة لمسلسل مكوّن من 15 حلقة سيتم عرضهم في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

مسلسل "الساعة 5"

يٌجدر الإشارة إلى أنه تلعب الفنانة عائشة بن أحمد البطولة النسائية أمام الفنان آسر ياسين للمرة الأولى، بعد نجاح مسلسلها الأخير "55 مشكلة حب"، وكانت بطلة حكاية "روحي فيك"، وستكون شخصيتها جديدة ومختلفة، وعلم "الدستور" أنها ستجسد شخصية زوجة آسر ياسين ضمن أحداث العمل.

موعد تصوير مسلسل الساعة 5

من المقرر أن يتم تصوير مسلسل الساعة 5 ضمن مسلسلات رمضان 2024، بعد الانتهاء من التعاقد مع باقي أبطال العمل من قِبل شركة الإنتاج ليتم الإعلان عنهم، وسيتم التصوير في نهاية شهر فبراير المقبل، ليتم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2024.

تفاصيل شخصية عائشة بن أحمد

عقدت الفنانة عائشة بن أحمد جلساتها مع المخرج هاني خليفة، للوقوف على تفاصيل الشخصية قبل بدء التصوير، ولمعرفة التحضيرات الكافة بها، خاصًة أن هذه المرة التي ستشارك فيها "بن أحمد" بمسلسل في شهر رمضان المبارك مكوّن من 15 حلقة فقط بعيدًا عن الثلاثينات.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم عرض مسلسل "الساعة 5" على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أثناء عرضه ضمن الماراثون الرمضاني 2024.