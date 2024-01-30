تأجيل محاكمة المتهمين بالتنقيب عن الآثار بعابدين لـ 13 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 3 أشخاص، لاتهامهم بـالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى عابدين لجلسة 13 فبراير.

تفاصيل القضية

تم ضبط المتهمين بعد ورود بلاغ من الأهالى بمنطقة عابدين، بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالى من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه.

وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 أمتار بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة التي أصدرت قرارها بإحالة المتهمين.