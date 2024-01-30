سيدة تتهم طبيب بالإهمال: نسي فوطة في معدتي

تسبب إهمال طبيب في إجراء جراحة لسيدة في معدتها وترك فوطة طبية صغيرة، في التسبب بإصابتها بمضاعفات صحية انتهت بتحريريها محضر وتنازلها عنه عقب ذلك أمام نيابة مصر القديمة فما القصة؟

بدأت السيدة تروي مأساة تعرضها للإهمال قائلة أنها أصيبت بحالة إعياء وتبين أنها تعاني من ألم كبير في المعدة، فقررت أن تتوجه إلى مستشفى خاص بقرب المنزل لتوقيع الكشف الطبي وعقب إجراء فحوصات وأشعة على منطقة البطن والمعدة تبين أنها تعاني من المرارة.

وتابعت: «كان الحل الوحيد هو أن تجري جراحة عاجلة لإزالة المرارة والزايدة حتى لا تقع في مضاعفات وبالفعل استجابت السيدة وتم تحديد موعد الجراحة وتمت، وعقب خروجها من العمليات وأثناء خضوعها للعلاج عقب ذلك تبين استمرار شعورها بالألم فبدأوا في حقنها بالمسكنات والمضادات الحيوية لعلاجها».

ولكن كل هذه الإسعافات لم تكن كفيلة لإزالة الألم الذي كان يتجدد باستمرار عند انتهاء مفعول المسكن وهذا ما جعلها تخرج من المستشفى وتذهب لطبيب آخر الذي كشف عن وجود جسم غريب في معدتها ليتبين أن طبيب الجراحة ترك «فوطة» صغيرة في معدتها.

وحررت السيدة محضر ضد المستشفى والطبيب مجري الجراحة تتهمه بالإهمال، ولكن أمام النيابة قررت السيدة التنازل عن دعوى الإهمال بسبب أن المستشفى تولت علاجها فدخلت جراحة مرة أخرى وأزالت سبب الإهمال.