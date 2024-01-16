التحريات: دفاية كهربائية وراء حريق عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة مصر القديمة

كشفت التحريات الأولية لرجال مباحث مصر القديمة ان دفاية كهربائية وراء اشتعال النيران في عقار مكون من ٣ طوابق بمصر القديمه

و كشف مصدر أمني ان أحد سكان العقار اقر بتشغيل جهاز تدفئة كهربائي وانه كان يعلم ان دائرته الكهربائية تخرج شعاع من الحائط لكنه تركه وخرج وفوجئ بعدها باشتعال النيران حيث نشب حريق فى عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة مصر القديمة وهرعت سيارات الإطفاء لإخماده.

كانت البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق بعقار سكنى بشارع الساحة الشعبية بمنطقة كوم غراب بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة مدعومة بسيارات إطفاء واسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بالطابق الثانى لعقار مكون من 3 طوابق وجارى إخماده.