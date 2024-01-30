الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طمعا في الكنز الوهمي.. اعترافات عصابة تنقيب عن آثار في مصر القديمة

التنقيب
التنقيب

استمعت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الثلاثاء، لأقوال 10 متهمين متورطين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة مصر القديمة.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة بالمخالفة لأحكام القانون طمعاً في الثراء والحصول على الكنز المزعوم حيث تردد على مسامعهم أن هذا المنزل المهجور بأسفلة آثار نتيجة لقدمه ومرور فترة زمنية طويلة على وجوده كما أنه متهالك ولا يسكنه أحد من أهله منذ فترة.

وتابع المتهمون أنهم أحضروا عددا من العمال للقيام بالحفر مقابل أجرة يومية تصل لـ300 جنيه في اليوم.

وتبين أن المتهيمن، تم ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر على حفرة قطرها 2 متر وبعمق 15 مترا وأدوات التنقيب.

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة مصر القديمة الجزئية التنقيب عن الآثار منطقة مصر القديمة أدوات التنقيب

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