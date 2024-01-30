الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل تفحم محل أقمشة في شارع الأزهر

تفحم محل أقمشة في
تفحم محل أقمشة في شارع الأزهر

استمعت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم الثلاثاء، لأقوال مالك محل الأقمشة المتفحم في شارع الأزهر والذي أكد عدم وجود شبهة جنائية في الحادث وأنه قضاء وقدر.

وقال مالك المحل، إنه تفاجأ يوم الواقعة بامتداد النيران فجأة عقب حدوث ماس كهربائي في لوحة  مفاتيح الكهرباء، وباكتشاف الأمر تبين أن الحريق تسبب في التهام كافة محتويات المحل وحاول هو والعمال السيطرة على الحريق دون جدوى ويرجع هذا لإجراءات السلامة المهنية غير المتبعة.

وتبين من معاينة النيابة أن الحريق شب في محل أقمشة بشارع الأزهر، وامتدت النيران إلى محلين آخرين، ما أسفر عن خسائر فادحة.

وتبين أن الحريق امتد بسبب مواد ساعدت على الاشتعال، كما أن الأقمشة احترقت بسرعة بسبب مواد تكوينها، ويرجع سبب الحريق إلى ماس كهربائي دون شبهة جنائية، وتبين تفحم المحل بسبب الحريق وتلف كل بضائعه.

وكانت إدارة النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محل أقمشة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وعلى الفور تم إخطار الدفاع المدني الذي قام بالدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيطه لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وانتقلت النيابة العامة لمحل الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة، حيث تستمع لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.

شبهة جنائية شارع الازهر محل الأقمشة المتفحم نيابة الجمالية خسائر فادحة

مواد متعلقة

بعد إمبراطور الجمالية.. الأمن يلاحق المتلاعبين بسعر الذهب

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

عاجل| هنية: تلقينا دعوة لزيارة القاهرة للتباحث بشأن اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة