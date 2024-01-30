تفاصيل تفحم محل أقمشة في شارع الأزهر

استمعت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم الثلاثاء، لأقوال مالك محل الأقمشة المتفحم في شارع الأزهر والذي أكد عدم وجود شبهة جنائية في الحادث وأنه قضاء وقدر.

وقال مالك المحل، إنه تفاجأ يوم الواقعة بامتداد النيران فجأة عقب حدوث ماس كهربائي في لوحة مفاتيح الكهرباء، وباكتشاف الأمر تبين أن الحريق تسبب في التهام كافة محتويات المحل وحاول هو والعمال السيطرة على الحريق دون جدوى ويرجع هذا لإجراءات السلامة المهنية غير المتبعة.

وتبين من معاينة النيابة أن الحريق شب في محل أقمشة بشارع الأزهر، وامتدت النيران إلى محلين آخرين، ما أسفر عن خسائر فادحة.



وتبين أن الحريق امتد بسبب مواد ساعدت على الاشتعال، كما أن الأقمشة احترقت بسرعة بسبب مواد تكوينها، ويرجع سبب الحريق إلى ماس كهربائي دون شبهة جنائية، وتبين تفحم المحل بسبب الحريق وتلف كل بضائعه.



وكانت إدارة النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محل أقمشة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وعلى الفور تم إخطار الدفاع المدني الذي قام بالدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيطه لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.



وانتقلت النيابة العامة لمحل الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة، حيث تستمع لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.