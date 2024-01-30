الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال إنشاءات حي الأميرية الجديد

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال جولته

تفقد الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة أعمال الإنشاءات الجارية بمبنى حي الأميرية الجديد؛ لمتابعة أعمال الإنشاءات والتشطيبات النهائية لتعزيز الطاقة البشرية للعاملين للإسراع من وتيرة العمل وتلبية متطلبات المواطنين بفعالية وكفاءة.
 

وأكد نائب المحافظ سرعة الانتهاء من أعمال التطوير ونقل وتسكين المواظفين والعاملين بمواقعهم والمعدات والسيارات للحي الجديد، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي الأعمال فى إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة للارتقاء بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكانت محافظة القاهرة قد أقامت حفل تجهيز 400 عروسة بالتعاون مع إحدى منظمات المجتمع المدني بمركز شباب القاهرة الجديدة.


وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز دور المجتمع المدني باعتباره أحد الدعائم الرئيسية الشريكة مع مؤسسات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.


وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة المصرية شهدت خلال العشر سنوات الماضية طفرة في دور المجتمع المدني وزخمًا كبيرًا في حجم برامجه ومبادراته التنموية والمجتمعية الفعالة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين على نحو ملموس، مشيرًا إلى أن  محافظة القاهرة تسعى جاهدة بالمشاركة مع كافة الجهات المعنية لتحقيق المحاور الشاملة لرؤية مصر 2030 بالتعاون مع شركاء النجاح فى المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات الأهلية ورجال الأعمال سعيًا لتحسين جودة حياة المواطنين في الجمهورية الجديدة.


وأضاف محافظ القاهرة، أن هذا المشروع الخيري التطوعي لا يسهم فقط في إدخال السرور والبهجة على 400 فتاة من خلال تقديم التجهيزات اللازمة، بما يحقق قيم التكافل المجتمعي، بل إنه قد أصبح ظاهرة ناجحة تنمو وتتسع لتشمل فئات جديدة أولى بالرعاية مثمنًا جهود رجل الأعمال الكويتى محمد الكندري لرعايته الحدث للعام الثانى على التوالى من خلال جمعية "حنان الدنيا" التى ترأسها هالة الخولي ضمن الجهود التى تقوم بها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

FB_IMG_1706612449604
FB_IMG_1706612449604
FB_IMG_1706612447524
FB_IMG_1706612447524
FB_IMG_1706612445445
FB_IMG_1706612445445
FB_IMG_1706612443513
FB_IMG_1706612443513
FB_IMG_1706612441473
FB_IMG_1706612441473
مبنى حي الأميرية الجديد تطويرات الدكتور ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

محافظة القاهرة تحتفل بتسليم جهاز 400 عروسة (صور)

محافظة القاهرة تتابع أعمال مبادرة 100 مليون شجرة بروض الفرج

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

عاجل بالأسماء.. الزمالك يقيد 4 صفقات جديدة فى قائمته الشتوية

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة