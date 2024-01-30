المفوضية الأوروبية: "هورايزون 2020" موَّل 35 ألف مشروع لتغير المناخ

أكدت المفوضية الأوروبية أن برنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار "هورايزون يوروب 2020" ساهم خلال الفترة من 2014 حتى 2020 بتمويل أكثر من 35 ألف مشروع على مدار سبع سنوات واجتذب أكثر من مليون طلب فردي بالمشاركة من 177 دولة فضلًا عن أنه لعب دورًا حاسمًا في مكافحة تغير المناخ.

وذكرت المفوضية - في تقرير استعراضي لأهم نتائج البرنامج، نشرته عبر موقعها الإلكتروني قبل ساعات - أن البرنامج يعد ثاني أكبر مزود لعلوم المناخ في العالم بميزانية بلغت حوالي 80 مليار يورو؛ ما ساهم بشكل كبير في بناء مجتمع واقتصاد الاتحاد الأوروبي المتجذر في المعرفة والابتكار، وقد أفاد الأوروبيين بشكل يتجاوز بكثير ما كان يمكن تحقيقه في عام 2020 عبر المستويين الوطني أو الإقليمي.

تمكين الاستجابة السريعة لجائحة فيروس كورونا المستجد

أضاف التقرير أن تمكين الاستجابة السريعة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وإيبولا وزيكا وتقديم مساهمة حاسمة في علوم المناخ ليست سوى بعض الأمثلة على التأثير الملموس لبرنامج "هورايزون 2020".

وتابع أن إنفاق معدل يورو واحد في التكاليف المرتبطة بالبرنامج سيجلب في النهاية فوائد قدرها خمسة يورو لمواطنين الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2040، مما يثبت القيمة العالية مقابل المال للاستثمار في البحث والابتكار للمجتمع الأوروبي. وهذه بعض الاستنتاجات الرئيسية لتقييم Horizon 2020 الذي نُشر اليوم.

وأوضح، أن البرنامج قام بتمويل حلول ملموسة في مجالات مختلفة، مثل وسائل النقل الجديدة التي تعمل بوقود الهيدروجين ولقاحات الحمض النووي الريبي mRNA والضوئيات والإلكترونيات الدقيقة والنانوية، كما أن ما يقرب من 4000 براءة اختراع وعلامة تجارية نتجت عن تمويل البرنامج فيما ضاعف مجلس الابتكار الأوروبي من أوجه دعمه بشكل غير مسبوق للابتكارات التكنولوجية الرائدة ولشركات التكنولوجيا العميقة.

وساهم برنامج "هورايزون 2020" في تحقيق نمو إضافي ملحوظ بنسبة 20% في التوظيف وزيادة بنسبة 30% في حجم الأعمال وإجمالي الأصول للشركات المشاركة فيه. ومن المتوقع، على المدى الطويل، أن يساهم البرنامج في زيادة سنوية متوسطة قدرها 15.9 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، بإجمالي 429 مليار يورو خلال الفترة 2014-2040.. حسب التقرير