جون كيربى: لا نسعى للتصعيد العسكرى مع إيران وسنرد دون أخطاء

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، إن الهجوم على القوات الأمريكية قرب حدود الأردن مختلف عما سبقه.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يريد استباق قرار الرئيس جوبايدن، بشأن رد الهجوم على قواتهم بسبب وجود 3 قتلى وعدد كبير من المصابين، مؤكدًا أن “بايدن” يدرس كل الإمكانات للرد على استهداف قواتنا.

رد الفعل الأمريكي المتوقع تجاه إيران

وعن دخول أمريكا في حرب مع إيران، قال لا نتطلع للدخول بصراع مع إيران بالطرق العسكرية ولا نسعى للتصعيد وسنأخذ رد فعل دون تصعيد ودون أي أخطاء.

وتابع: "نعلم أن إيران تمول هذه الجماعات وتدعمها بشكل مباشر أو غير مباشر ويقدمون لهم كافة الموارد ويدربونهم، سواء الحوثيون أو حماس وغيرهما.