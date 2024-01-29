الرئيس السيسى وملك الأردن يحذّران من خطورة استمرار التصعيد العسكرى فى غزة

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا بالملك عبدالله الثاني، عاهل الأردن، تناول خلاله الأوضاع المتوترة في المنطقة، خاصة في قطاع غزة.

وجدد الرئيس السيسي إدانة مصر الهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد المواقع على حدود الأردن مع سوريا، مشيرًا إلى دعم مصر الكامل للأردن الشقيق، وحرصها على أمنه واستقراره، وهو ما ثمنه الملك عبدالله الثاني، في ضوء علاقات الأخوة التاريخية بين الدولتين والشعبين.

كما تباحث الزعيمان حول الجهود الجارية لتهدئة الأوضاع بقطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي القطاع، محذرَيْن من خطورة استمرار التصعيد العسكري، بما يعرض الأمن الإقليمي لتهديدات متنامية، مؤكدَيْن أن إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية هو الضامن لاستعادة الأمن والسلام الإقليميين.