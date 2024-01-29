الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث سير أعلى وصلة المريوطية

حادث سير
حادث سير

شهد الطريق الدائري نطاق قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين نقل وميكروباص أعلي وصلة المريوطية.

البداية كانت بتلقي مأمور قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي وصلة المريوطية بالطريق الدائري بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارتين نقل وميكروباص نتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الطريق الدائري محافظة الجيزة اصابة 5 اشخاص حادث تصادم سيارتين حوادث حوادث الدستور

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