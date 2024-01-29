بعد حادث دائري المريوطية.. أبرز حوادث السيارات منذ بداية العام

شهدت الأيام الماضية منذ بداية العام حتى اليوم، حوادث سيارات راح ضحيتها عدد من المواطنين، ونرصد في هذا التقرير بعض الحوادث التي وقعت في الأيام الماضية.

حادث مدينة نصر

شهد محيط النادي الأهلي في مدينة نصر بالقاهرة، حادثًا مروعًا إذ اصطدمت سيارة ميني باص بأتوبيس ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين.

وحضرت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، رفقة الشرطة وقوات الحماية المدنية لإزالة آثار التصادم وتسيير حركة المرور من جديد، وتستمع الشرطة لأقوال شهود عيان، وتعمل على تفريغ كاميرات المراقبة في محاولة لكشف ملابسات الواقعة عقب التحفظ على السائقين المتسببين في الحادث.

البداية، كانت بتلقي شرطة النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم مروري بين أتوبيس وسيارة ميني باص أمام بوابة النادي الأهلي فرع مدينة نصر.

حادث 6 أكتوبر

فيما لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائرى الإقليمي بنطاق مدينة 6 أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بحادث مروري على الطريق الدائري الإقليمي بنطاق مدينة أكتوبر ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور إلى مكان الحادث، وتبين بالفحص وقوع تصادم بين سيارتين ملاكي ومصرع شخص واصابة 3 آخرين جراء الحادث ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ووضع الجثة في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية لطبيعتها وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

حادث المنيا

فيما لقيت 3 سيدات مصرعهن، الخميس الماضي، إثر وقوع حادث أليم بعد أن اصطدمت سيارة ربع نقل بتروسيكل، في مركز مغاغة شمالي محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمد مصطفى، مدير أمن المنيا، إخطارًا بورود إشارة من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي بمركز مغاغه، ووجود عدد من الوفيات.

حادث المريوطية

فيما شهد الطريق الدائري بمنطقة المريوطية، حادث مروع وتسبب فيه سائق سيارة نقل ثقيل واصطدامه بـ20 سيارة.

وقد تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث مرورى أعلى الدائرى بمنطقة المتحف المصرى الكبير اتجاه الرماية، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، وسيارات الإسعاف التي قامت بنقل المصابين على الفور لأقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.