الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 7 أشخاص في حوادث طرق متفرقة بالمنيا

اسعاف
اسعاف

أصيب 7 أشخاص اليوم الاثنين، في 3 حوادث تصادم وانقلاب في المنيا، بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

 تلقى اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بإصابة 7 أشخاص في 3 حوادث طرق بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

وتبين أن طريق الصعيد الصحراوي الشرقي، شمال مدخل قرية الشيخ فضل، بمركز بني مزار، شهد حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف، مما تسبب في إصابة السيد محمد نفادي، 57 سنة، سائق، مقيم بمحافظة أسيوط.

وشهد طريق الصعيد الصحراوي الغربي، جنوب مدخل ملوي، انقلاب سيارة ربع نقل، مما تسبب في إصابة صابر عبدالحميد حسين، 58 سنة، سائق، ومقيم أسوان.

وكذلك شهد طريق الصعيد الصحراوي الشرقي قبلي محور سمالوط، انقلاب سيارة ربع نقل، نتيجة السرعة واختلال عجلة القيادة، مما تسبب في إصابة 5 أشخاص، جميعهم من بني مزار بالمنيا.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات للعلاج، وتحررت محاضر بالوقائع الثلاث، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مدير امن المنيا النجدة طريق الصعيد الصحراوي سيارة ملاكي ملوي المنيا

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