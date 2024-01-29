الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئاسة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلى المستمر على شعبنا يشكل تحديًا لقرار "العدل الدولية"

أبو ردينة
أبو ردينة

أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، مساء اليوم الإثنين، عن أن العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، والذي ذهب ضحيته اليوم، عشرات المواطنين في قطاع غزة، وخمسة في الضفة الغربية، يشكل تحديًا للقانون الدولي، خاصة قرار محكمة العدل الدولية، الذي طالب إسرائيل بكل وضوح بوقف حربها علي الشعب الفلسطيني.

وقال أبوردينة، في تصريحات صحفية اليوم، إن سياسة القتل والإبادة والعقوبات الجماعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، جرت المنطقة برمتها إلى الانفجار الذي لا يمكن توقع نتائجه او إفرازاته.

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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة لـ26637 شهيدًا و8 آلاف تحت الأنقاض

وطالب الإدارة الأمريكية بالعمل الفوري لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، قبل الحديث عن أي حجج أو ذرائع لاستمرار هذا الاحتلال، الذي يصر على مخالفة جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتحويل موقفها من حل الدولتين إلى أفعال وتنفيذ على الأرض.

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وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، أن هذه الجرائم المتواصلة لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، وأن المدخل الوحيد هو الامتثال للشرعية الدولية والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، لينعم العالم بالسلام والأمن والاستقرار، لأنه لم يعد مقبولًا استمرار الحديث عن حل الدولتين في ظل استمرار الاحتلال بشن حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، وعمليات قتل وعقاب جماعي في الضفة الغربية، إلى جانب التخطيط لبناء المزيد من المستوطنات.

 

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة لـ26637 شهيدًا و8 آلاف تحت الأنقاض

وسبق، وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، مساء اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 26637 شهيدًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال.

وأوضحت المصادر، ذاتها، أن عدد المصابين ارتفع جراء العدوان المتواصل إلى نحو 65387 مصابًا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

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