الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بسنت علاء بعد مشاركتها بمعرض الكتاب تكشف تفاصيل موهبتها الكتابية

معرض الكتاب
معرض الكتاب

كشفت بسنت علاء، مترجمة كتاب "فن الحصول على المال"، بعد مشاركتها في معرض الكتاب في دورته الـ55، تفاصيل عن موهبتها في الكتابة.

وقالت، خلال لقائها في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، إن فكرة الكتابة معها بدأت من الحواديت، لأنها كانت ترى أنها تساعد في سهر الطفل وليس تنويمه لأنه يفكر في أحداث القصة، مشيرة إلى أنها بدأت تقرأ العديد من قصص الجيب مثل "رجل المستحيل"، ولدكتور أحمد خالد توفيق.

أول كتاب نشر لها 

وأضافت، أنها بدأت تشعر أنها تتمنى أن تكون كاتبة ومن هنا بدأت كتابة أول قصة لها وهي في عمر 9 سنوات، وبسبب دراستها في المدارس الفرنسية اتجهت للقراءة أكثر لأنها كانت انطوائية، وبعدها دخلت كلية الإعلام، وكانت المرة الأولى التي تنشر فيها وهى في عمر 21 عامًا ومنها كتاب "تلغراف".

بسنت علاء معرض الكتاب الكتابة موهبتها كتاب تلغراف

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