فيتوريا يكرر إخفاق أجيرى مع مصر في كأس الأمم الإفريقية

للمرة الثانية في النسخ الثلاث الأخيرة يخرج منتخب مصر من دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وكانت مصر قد تم اقصاؤها من دور ثمن النهائي في كأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج، على يد منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي هزمها بركلات ترجيحية 8 –7 عقب انتهاء المباراة بوقتيها الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي هدف لمثله.

أول مرة أطاحت جمهورية الكونغو الديمقراطية بمصر

وتعد هذه المرة الثانية التي تتم فيها الإطاحة بمصر من دور إقصائي في كأس الأمم الإفريقية أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ كانت المرة الأولى في نسخة 1974 التي تولت تنظيمها مصر في دور قبل النهائي، وفيه تلقت مصر الهزيمة على جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2 -3.

في حين كانت المرة الأولى التي فشلت فيها مصر في عبور دور الـ16 في نسخة 2019 التي استضافتها مصر أمام منتخب جنوب إفريقيا بخسارتها بنتيجة هدف نظيف.

مصر مع فيتوريا في كأس الأمم الإفريقية

لكن الاختلاف ما بين الإقصاء في النسختين أن من يتولى المسئولية الفنية لمصر في النسخة الحالية هو البرتغالي روي فيتوريا، وبالرغم من نجاحه في قيادة مصر إلى دور ثمن النهائي بصفتها وصيفة المجموعة، إلا أن هذا التأهل تحقق دون أن تسجل فوزًا واحدًا في 3 لقاءات في دور المجموعات لكنها جمعت 3 نقاط فقط في المجموعة الثانية من 3 تعادلات تحققت في الجولات الثلاث بنفس النتيجة هدفين لكل منهما مع منتخبات موزمبيق، وغانا، والرأس الأخضر على الترتيب، ومن حسن حظ مصر أن تتمكن من الصعود إلى دور الـ16 بهذه النتائج الهزيلة.

النسختان الأوليان اللتان عجزت فيهما مصر عن تحقيق الانتصار في دور المجموعات

هذه هى النسخة الثالثة التي عجزت فيها مصر عن تحقيق الانتصار في دور المجموعات بعد نسختي 1990 التي احتضنتها الجزائر، و1992 في السنغال، وفي النسختين لم تستطع مصر أن تتخطى دور المجموعات إذ قبعت في قاع المجموعتين دون أن تحصد نقطة واحدة.

لم ينجح فيتوريا في قيادة مصر لتحقيق انتصار واحد في 4 مباريات في كأس الأمم الإفريقية 2023.

مصر مع أجيري في كأس الأمم الإفريقية

على الجانب الآخر من كان يقود مصر فنيًا في نسخة 2019 هو المكسيكي خافيير أجيري، ومعه حققت مصر العلامة الكاملة في دور المجموعات، إذ تصدرت المجموعة الأولى بـ9 نقاط حصدتها من 3 انتصارات، منها انتصاران بنفس النتيجة هدفين دون مقابل على منتخبي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوغندا في الجولتين الثانية والثالثة على التوالي، وانتصار وحيد بنتيجة هدف نظيف على منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى.

وكانت الهزيمة على يد جنوب إفريقيا هى الأولى التي تلقتها مصر بشكل رسمي، لكنه خسر من قبل أمام منتخب نيجيريا بنفس النتيجة لكن بشكل ودي.

إذن بالنتائج في دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية يتفوق أجيري على فيتوريا بالرغم من أن المنتخب مع المديرين الفنيين خرج من دور ثمن النهائي.