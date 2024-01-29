الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "نظافة القاهرة" يشيد بإصلاحات الورش

رئيس هيئة نظافة القاهرة
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته

تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، سير العمل والمجهود المبذول بالورش الفنيه للمعدات الثقيلة بالدراسة.
 

وتابع "الشرشابي" أعمال الصيانة الشاملة والدورية ببلدوزر كومتسو D155A من تغير بكر علوي وسفلي وادلار وعفشه كامله بأيدي فنيين الورش الفنية للمعدات الثقيله لأول مرة تحدث داخليًا دون اللجوء للإصلاح الخارجي نهائيًا واستغلال إمكانيات الهيئه ومهرة فنين الورش في عمل كافة الإصلاحات والصيانة والعمرات الجسيمه بأيدي الفنيين بعد توفر كافه قطع الغيار والإمكانيات.

وأثنى اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة، على جميع العاملين والفنيين بالمركزية للشؤون الفنيه وعلى رأسهم المهندسة رحاب أباظة رئيس المركزية على ما وصلت إليه الورش الفنية من تطوير شامل وعمل الإصلاحات الجسيمة داخليًا.

وكانعقدت اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وحضور م. خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، عقدت اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتطوير تلك المنطقة وإبراز الوجه الجمالي لها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة.

واستعرضت اللجنة نسب تنفيذ المشروع والآليات اللازمة لسرعة الانتهاء منه ووسائل استكمال أعمال شبكات المرافق مع العمل على أن يتم ترميم المباني الأثرية بالتوازي مع مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية.
 

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ورئيس اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية، أن أعمال التطوير تجرى فى اطار المعايير الدولية للمناطق المعلنة كممتلك تراث عالمى لليونسكو ويتم التنفيذ على الطبيعة مع الحفاظ على النسيج العمرانى.

شهد الاجتماع اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة وأعضاء اللجنة، ورؤساء أحياء الخليفة، ووسط القاهرة،  وباب الشعرية.

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هيئة نظافة القاهرة لاول مرة ورش هيئة نظافة القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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