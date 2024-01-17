الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عبدالعال: هيئة نظافة القاهرة حققت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال لقاءه

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة حققت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية فى كل فروعها، مكنتها من تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الخامات ومعدات إصلاح المركبات، وهو ما أحدث توفيرًا كبيرًا فى الميزانية المخصصة لها، وأسهم فى رفع مستوى الأداء بها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاعتماد على الموارد الذاتية وتنميتها.


جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة أعمال تطوير ورفع كفاءة الورش الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بالدراسة والورشة الرئيسية لإصلاح المعدات الثقيلة (الهراسات).

 


وأشار، خلال تفقده عمل أحدث الماكينات التي تم مد الهيئة بها، إلى أن الهيئة تشهد كل يوم تطويرًا جديدًا لرفع كفاءة العمل بها، مما جعلها مكانًا مميزًا يدار وفقًا للمعايير القياسية لأكبر مراكز الإصلاح والصيانة الخاصة بالورش الإنتاجية وورش المعدات الثقيلة، بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين، لافتًا إلى أن المحور الأساسي في تطوير هيئة النظافة والورش هو الاعتماد على العاملين المهرة الذين تزخر بهم الهيئة. 

 


وأكد محافظ القاهرة تقديره لكل العاملين بالهيئة الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفانٍ وأمانة في كل الظروف والأوقات.
 

وأكد محافظ القاهرة أن الجهد المبذول من العاملين أصبح محل إشادة من جميع المسئولين فى الدولة، لعملهم الهام الذي يساهم في الحفاظ على صحة المواطنين، مضيفًا أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري للعاصمة، التي تشهد حاليًا مراحل تطوير كبيرة تبرزها أعمال رجال هيئة النظافة. 


وأثناء جولته بالورش الإنتاجية، أشاد محافظ القاهرة بجودة المنتجات وتميزها، كما ثمن دور العمالة الماهرة التى استطاعت إصلاح معدات كانت معطلة وفى سبيلها للتخريد وإدخالها فى منظومة العمل بعد ضمها لأسطول معدات الهيئة.


وأشار اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إلى أن أعمال التطوير شملت استحداث أقسام جديدة، كما تمت إقامة غرفة مراقبة وتحكم مركزى فى إطار التحول الرقمى الذى تقوم به الدولة لمتابعة كل الورش تسهم فى إدارة العمل بدقة، وتم تطوير قسم النجارة عن طريق شراء أحدث الماكينات لتصنيع غرف نوم وأنتريهات ومكاتب وبرجولات، ومد قسم الحدادة بأحدث الماكينات، كما تمت إضافة ماكينات لورشة الترزية لعمل جميع أنواع التيشيرتات وعمل الأوفر وملابس الحماية المدنية، كما قام قسم التصميمات بعمل اللافتات الإرشادية عاكسة الضوء في الشوارع والحدائق العامة، أما بالنسبة لورشة السمكرة، فقد تم إصلاح الماكينات القديمة لتصنيع صناديق القمامة بدلًا من شرائها. 


وتضم الورش عدة أقسام تشمل حدادة ونجارة ولحام وسمكرة وسروجية وبرادة وترزية وكهرباء ونقاشة ومسبك، لتلبية احتياجات الهيئة.

محافظ القاهرة خلال لقاءه
محافظ القاهرة خلال لقاءه
محافظ القاهرة خلال لقاءه
محافظ القاهرة خلال لقاءه
محافظ القاهرة خلال لقاءه
محافظ القاهرة خلال لقاءه
محافظ القاهرة خلال لقاءه
محافظ القاهرة خلال لقاءه
محافظ القاهرة خلال لقاءه
محافظ القاهرة خلال لقاءه
محافظ القاهرة خلال لقاءه
محافظ القاهرة خلال لقاءه
محافظ القاهرة خلال لقاءه
محافظ القاهرة خلال لقاءه
محافظ القاهرة خلال لقاءه
محافظ القاهرة خلال لقاءه
محافظ القاهرة خلال لقاءه
محافظ القاهرة خلال لقاءه
محافظ القاهرة خلال لقاءه
محافظ القاهرة خلال لقاءه
محافظ القاهرة خلال لقاءه
محافظ القاهرة خلال لقاءه
محافظ القاهرة خلال لقاءه
محافظ القاهرة خلال لقاءه
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