الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد وداع بطولة إفريقيا.. المنتخب يعود صباح غد من كوت يفوار

منتخب مصر
منتخب مصر

تصل بعثة المنتخب الوطني صباح غد الثلاثاء، من كوت ديفوار بعد خروج الفراعنة من دور ال16 بطولة الأمم الإفريقية على يد منتخب الكونغو الديمقراطية.

وخسر المنتخب أمس من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة بهدف لكل منتخب، وتقدم الكونغو بهدف وتعادل المنتخب من ركلة جزاء سددها مصطفي محمد، ولجأ المنتخبان لركلات الترجيح وأضاع مصطفي محمد ومحمد أبوجبل ركلتي جزاء. 

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماعًا طارئًا، خلال الساعات المقبلة لحسم مصير روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، ويدرس مجلس الجبلاية إقالة روي فيتوريا، عقب الخروج المخيب للمنتخب من بطولة الأمم الإفريقية، وخاصة أن هناك أكثر من عضو داخل المجلس يرغب في إقالة فيتوريا من منصبه، لامتصاص حالة الغضب التى سيطرت على الشارع المصري بعد سوء النتئاج التى لحقت بالمنتخب في بطولة إفريقيا.

 

مجلس الجبلاية يتواصل مع جمال علام للاتفاق على موعد الاجتماع الطارئ لبحث مصير فيتوريا 

وتواصل أعضاء المجلس مع جمال علام الذى رافق بعثة المنتخب في كوت ديفوار للاتفاق على موعد الاجتماع الطارىء لحسم مصير فيتوريا في اسرع وقت ممكن.

 وفشل المنتنخب في تحقيق فوز وحيد في البطولة وتعادل مع موزمبيق وغانا والرأس الأخضر بهدفين لكل منتخب وسط غضب كبير داخل الشارع المصري.

وشهدت مباراة الكونغو حالة طرد للمنتخب الوطني لمحمد حمدي الذى حصل على الإنذار الأول ثم الإنذار الثاني واستكمل المنتخب المباراة بعشرة لاعبين، وهو ما مثل خطورة كبيرة على المننتخب حتى تم اللجوء لركلات الترجيح وأضاع المنتخب ضربتي جزاء عن طريق مصطفي محمد ومحمد أبوجبل حارس المنتخب.

وغاب عن مباراة الكونغو الديمقراطية محمد صلاح ومحمد الشناوي وإمام عاشور بسبب الإصابات التى لحقت بالثلاثي.

المنتخب الوطني لامم الأفريقية فيتوريا المنتنخب كوت ديفوار مجلس إدارة اتحاد الكرة

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