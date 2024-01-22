مصدر بالجبلاية: كلوب وضعنا فى أزمة بسبب مغادرة صلاح للمنتخب

قال مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، إن التصريحات التى أدلي بها يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول بشأن مغادرة محمد صلاح لمعسكر الفراعنة، أربكت حسابات الجبلاية والمنتخب الوطني قبل مباراة الرأس الأخضر المقرر لها مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة من بطولة الأمم الإفريقية.

أضاف المصدر، لـ"الدستور" أن اتحاد الكرة اتفق مع إدارة ليفربول خلال الأيام الماضية هوالإعلان عن مغادرة صلاح لمعسكر المننخب بعد مباراة الرأس الأخضر لعدم إثارة حالة من الجدل قبل المباراة المهمة للمنتخب أمام الرأس الأخضر، لكن الجميع فوجئ بتصريحات كلوب وهو ما أجبر الجبلاية إلى إصدار بيان للإعلام عن خروج مو صلاح لمعسكر الفريق ولتوضيح كل ما يخص الواقعة.

وتعرض صلاح للإصابة في مباراة غانا بمزق فى العضلة الخلفية، وليس شدًّا فى العضلة كما أعلن اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي من قبل الذى أكد أن مو صلاح سيغيب عن مباراة الرأس الأخضر ومباراة دور الـ16، حال تأهل المنتخب، لكن الحقيقة أن الإصابة التى تعرض نجم ليفربول الإنجليزي تحتاج على الأقل 3 أسابيع للعودة للمشاركة في المباريات، لذلك أصر ليفربول على استدعاء لاعبه وعدم استكمال علاجه مع المنتخب على أن يطير فورًا لإنجلترا لمباشرة تأهيله لضمان سرعة عودته للملاعب خلال الفترة المقبلة.

ويواجه المنتخب اليوم الرأس الأخضر، ورصيده نقطتين بتعادلين أمام موزمبيق وغانا بهدفين مقابل هدفين في المباراتين، ويحتاج الفراعنة اليوم للفوز حتى يضمن التأهل كثانى مجموعته دون النظر إلي نتيجة مباراة غانا وموزمبيق، بعد أن احتل الرأس الأخضر صدارة المجموعة بست نقاط بعد أن حقق الفوز على موزمبيق وغانا.

ومن المقرر أن يعلن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، تشكيل الفريق خلال دقائق استعدادا لمواجهة الرأس الاخضر .