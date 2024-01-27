السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيتوريا: سنواجه صعوبة كبيرة لتخطى الكونغو ونسعى لحل المشاكل الدفاعية

روي فيتوريا
روي فيتوريا

أكد  روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، أن مباراة الكونغو الديمقراطية ستكون في غاية الصعوبة على المنتخب للفوز على المنافس نظرًا لما يضمه الخصم من كوكبة من اللاعبين المميزين.

وأضاف فيتوريا، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية المقرر لها غدًا الأحد في دور الـ16: "المنتخب الكونغولي منظم ويؤدي بشكل جيد في المباريات التي خاضها في البطولة وندرك أنهم يعرفون كل ما لدينا".

 وتابع: "المنتخب تلقى 6 أهداف وسجلنا 6 أهداف ويجب أن نتحسن على المستوى الدفاعي للحفاظ على شباكنا ونحن لم نتلق أهدافًا كثيرة قبل البطولة منذ توليت المهمة، وكل مباراة لها خطة مختلفة".

وواصل فيتوريا: "لا أفكر فيما سيحدث حال خروجنا من البطولة، ولا أفكر في السيناريوهات المقبلة، ولا أود أن أتحدث عن منتخب المغرب أو أي منتخب آخر، وكل تفكيرنا في مباراة الكونغو غدًا، وكل ما أعرفه أننا لو فزنا تأهلنا ولو خسرنا خرجنا من البطولة، ونعاني من إصابات كثيرة من بداية المعسكر وأشياء غريبة بداية بإصابة أسامة جلال وأحمد نبيل كوكا، وتوالت الإصابات بعدها لتحرمنا من محمد الشناوي ومحمد صلاح وإمام عاشور، ولكن نحن جاهزون لكل الصعاب. 

وأردف: "هناك حلول في كل مباراة ومن الصعب حضور جميع اللاعبين في كل المباريات وهذا ما سنعمل عليه في مباراة الكونغو المرتقبة غدًا".

وحضر فعاليات المؤتمر الصحفي روي فيتوريا، ومروان عطية لاعب المنتخب بدلًا من عمر مرموش الذى غاب عن المؤتمر بعد تعرضه لنزلة برد. 

ويسعى المنتخب لتحقيق الفوز غدًا للوصول إلى دور الثمانية، وفى حال الفوز سيكون هو أول فوز للفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد أن تعادل في أول ثلاث مباريات أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر بنفس النتيجة 2-2.

روي فيتوريا مصر والكونغو محمد الشناوي مروان عطية كأس الأمم الأفريقية

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