الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. تفاصيل "الجلسة الساخنة" بين وزير الشباب وعلام بسبب أداء المنتخب

وزير الشباب خلال
وزير الشباب خلال اجتماعه بجمال علام

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مطوّلًا مع جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، بسبب المنتخب الذى فشل في تحقيق فوز وحيد في بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليًا بكوت ديفوار رغم تأهله لدور الـ16 بتعادله فى ثلاث مباريات أمام منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.

وقال الوزير إن هناك حالة من الغضب وعدم الرضا على مستوى الفراعنة في الشارع، بسبب تواضع مستوى المنتخب في إفريقيا وعدم تقديمه المستوى المنتظر من هذه البطولة، مشددًا في جلسته مع "علام" على أنه لن يقبل إلا بوصول منتخب الكبار للمباراة النهائية، خاصة أن الوزارة لم تتأخر على كل طلبات الجبلاية والمنتخب طوال الفترة الماضية.

ورد "علام" على وزير الرياضة بأن اتحاد الكرة وفّر كل سبل الراحة للمنتخب للحصول على البطولة والوصول لكأس العالم، وأنه يقدر ردود الأفعال الغاضبة من الشارع المصري على أداء الفراعنة في البطولة، مشددًا على أن هناك جلسات مستمرة مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول لتحسين الأداء في المباريات المقبلة ومعرفة أسباب هذا التراجع. 

وبدأ مجلس الجبلاية في التفكير جديًا فى رحيل روي فيتوريا حال خروج الفراعنة من بطولة إفريقيا وعدم وصولهم للمباراة النهائية.

وصعد المنتخب للدور الـ16 من البطولة بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات، فيما احتل الرأس الأخضر صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط من فوزين على موزمبيق وغانا وتعادل مع مصر.

ومن المقرر أن تشهد مباراة دور الـ16 تغييرات في التشكيلة الأساسية للمنتخب منها الدفع بمحمد أبوجبل في حراسة المرمي بعد إصابة محمد الشناوي بخلغ في الكتف.

كما أن فيتوريا استقر على عودة محمد حمدي في التشكيلة الأساسية للمنتخب على حساب أحمد فتوح الذى لم يظهر بشكل جيد في مباراة الرأس الأخضر.

المنتخب روي فيتوريا اتحاد الكرة بطولة افريقيا أشرف صبحي

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