"الزراعة" تكشف عن خطتها لزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان

أكد الدكتور بركات محمد علي، مدير عام التناسليات والتلقيح الصناعي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن وزارة الزراعة وضعت خطة لزيادة الإنتاج من اللحوم والألبان من خلال تحسين السلالات، طبقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أنه سيتم استيراد سلالات عالية الإنتاجية من الأبقار والجاموس تكون نواة لقطعان بحث يكون لدينا قطعان من الجيل الأول والثاني والثالث، حيث نستورد سائلًا منويًا من سلالات عالية الإنتاجية، ويتم ذلك في القطاع الاستثماري سواء تلقيح الإناث التي تم استيرادها أو إناث الماشية المحلية.

خطة إنتاج اللحوم

وقال بركات محمد على، في تصريح لـ"الدستور"، إن الوزارة لديها مراكز تلقيح صناعي تنتج 70% من إجمالي احتياجات مصر من التلقيح الصناعي والكمية الباقية من المستورد، كما يتم التلقيح الصناعي المحلي طبقًا للمواصفات العالمية باختيار طلائق عالية الإنتاجية وهي أبقار "الهولشتاين" و"الفريزيان" وهي سلالات عالية الإنتاجية في اللحوم والألبان، وأيضًا سلالات أبقار "السمنتال" و"البراون سويس"، فهي سلالات عالية الإنتاجية ومقاومة للظروف المناخية وتتأقلم مع البيئة المصرية، فهي سلالات أفضل من السلالات المحلية من الأبقار.



وأوضح مدير التلقيح الصناعي بالهيئة البيطرية أن الهيئة تركز على المواصفات الإنتاجية العالية للأب، من خلال انتقاء سلالات عالية الإنتاجية تزيد معدل الإنتاج من اللحوم من 800 جرام في اليوم إلى كيلو و250 جرامًا إلى كيلو و500 جرام في اليوم، وزيادة إنتاج الألبان من 5 كيلو إلى 10 كيلو و20 كيلو في اليوم، ومع زيادة إنتاجية اللحوم والألبان من الإنتاج المحلي يقل الاستيراد من الخارج.

وأشار "بركات" إلى أن مشروع البتلو يدخل في منظومة خطة الوزارة في زيادة إنتاج اللحوم والألبان وتحسين السلالات، وكذلك تدخل الإناث في منظومة مراكز تجميع الألبان وكذلك تطوير المجازر الحالية من مجازر يدوية إلى مجازر نصف آلية لتحسين جودة اللحوم، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير مراكز التلقيح الصناعي، حيث قامت بتطوير مركز التلقيح الصناعي بالعامرية، وتم إمداده بأحدث الأجهزة في الشرق الأوسط، وكذلك تطوير مركز التلقيح الصناعي بالعباسية بـ5 طلائق، بالإضافة إلى الطلائق الموجودة بها، حيث تم بيع طلائق لعمل إحلال وتجديد في الطلائق وإضافة 2 جاموس إيطالي.