الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تكشف عن خطتها لزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان

عجول
عجول

أكد الدكتور بركات محمد علي، مدير عام التناسليات والتلقيح الصناعي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن وزارة الزراعة وضعت خطة لزيادة الإنتاج من اللحوم والألبان من خلال تحسين السلالات، طبقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أنه سيتم استيراد سلالات عالية الإنتاجية من الأبقار والجاموس تكون نواة لقطعان بحث يكون لدينا قطعان من الجيل الأول والثاني والثالث، حيث نستورد سائلًا منويًا من سلالات عالية الإنتاجية، ويتم ذلك في القطاع الاستثماري سواء تلقيح الإناث التي تم استيرادها أو إناث الماشية المحلية.

خطة إنتاج اللحوم

وقال بركات محمد على، في تصريح لـ"الدستور"، إن الوزارة لديها مراكز تلقيح صناعي تنتج 70% من إجمالي احتياجات مصر من التلقيح الصناعي والكمية الباقية من المستورد، كما يتم التلقيح الصناعي المحلي طبقًا للمواصفات العالمية باختيار طلائق عالية الإنتاجية وهي أبقار "الهولشتاين" و"الفريزيان" وهي سلالات عالية الإنتاجية في اللحوم والألبان، وأيضًا سلالات أبقار "السمنتال" و"البراون سويس"، فهي سلالات عالية الإنتاجية ومقاومة للظروف المناخية وتتأقلم مع البيئة المصرية، فهي سلالات أفضل من السلالات المحلية من الأبقار.


وأوضح مدير التلقيح الصناعي بالهيئة البيطرية أن الهيئة تركز على المواصفات الإنتاجية العالية للأب، من خلال انتقاء سلالات عالية الإنتاجية تزيد معدل الإنتاج من اللحوم من 800 جرام في اليوم إلى كيلو و250 جرامًا إلى كيلو و500 جرام في اليوم، وزيادة إنتاج الألبان من 5 كيلو إلى 10 كيلو و20 كيلو في اليوم، ومع زيادة إنتاجية اللحوم والألبان من الإنتاج المحلي يقل الاستيراد من الخارج.

وأشار "بركات" إلى أن مشروع البتلو يدخل في منظومة خطة الوزارة في زيادة إنتاج اللحوم والألبان وتحسين السلالات، وكذلك تدخل الإناث في منظومة مراكز تجميع الألبان وكذلك تطوير المجازر الحالية من مجازر يدوية إلى مجازر نصف آلية لتحسين جودة اللحوم، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير مراكز التلقيح الصناعي، حيث قامت بتطوير مركز التلقيح الصناعي بالعامرية، وتم إمداده بأحدث الأجهزة في الشرق الأوسط، وكذلك تطوير مركز التلقيح الصناعي بالعباسية بـ5 طلائق، بالإضافة إلى الطلائق الموجودة بها، حيث تم بيع طلائق لعمل إحلال وتجديد في الطلائق وإضافة 2 جاموس إيطالي.

-الزراعة تكشف خطتها لزيادة الانتاج اللحوم الحمراء

مواد متعلقة

مدبولى: الاهتمام بالثروة الحيوانية يأتى على رأس اهتمامات الحكومة لتحقيق الأمن الغذائى من اللحوم والألبان

يستهلها بأكبر مركز للتلقيح الاصطناعى فى الشرق الأوسط.. مدبولى يتفقد عدة مشروعات بالإسكندرية والبحيرة

خلال 2023.. تحصين 114 ألف حيوان ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالأقصر

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

"بيطرى الوادى الجديد": 28 وحدة تلقيح صناعى بمراكز المحافظة

سيدة في دعوى خلع: زوجي يرفض الإنفاق على بيته وطمعان في معاش أمي

أهالي المنيا: مبادرة خفض الأسعار أنقذتنا من جشع التجار.. شكرًا للرئيس السيسي

مسح تناسلي شامل وتلقيح إصطناعي لـ5 آلاف و172 رأس ماشية بالشرقية

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

كولر يرفض حسم مصير أحمد عبدالقادر فى الأهلى لهذا السبب

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل