الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط أكثر من نصف طن لحوم ودواجن فاسدة خلال حملات تفتيشية بالمنوفية

جانب من الحمله
جانب من الحمله

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مواصلة الحملات التفتيشية  والرقابية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة المنتجات والأطعمة المقدمة للمواطنين ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، مشددًا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.


وفي هذا الشأن شنت مديرية الطب البيطري حملات مكبرة برئاسة  الدكتور رفعت حماد وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية  وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية للمرور على المنشآت الغذائية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث أسفرت عن ضبط 537 كجم لحوم ودواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.


هذا وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في التنسيق التام مع مديريات الطب البيطري والصحة والتموين بمتابعة الحالة العامة للأسواق  يوميًا  لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقًا للصالح العام.

 

محافظ المنوفية محافظة المنوفية الطب البيطري ضبط نصف ذن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

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