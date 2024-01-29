الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"تعليم المنوفية" تعلن شروط وأهداف مسابقة "العلمين الدولية للروبوت"

مسابقة العلمين للروبوت
مسابقة العلمين للروبوت

دعت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية طلابها المتميزين، للتقديم  في مسابقة العلمين الدولية للروبوتات وأوضحت المديرية الشروط والأهداف وموعد التقديم للطلاب الراغبين في المسابقة الدولية.

والشق الأول من المسابقة Minesweepers: الروبوتات الأرضية لإزالة الألغام، يهدف هذا القسم إلى تشجيع الطلاب على ابتكار حلول تكنولوجية لإزالة الألغام الأرضية، التي تعد من أكثر الأسلحة فتكًا في العالم.


والشق الثانيMetal Monsters: الروبوتات القتالية ويهدف إلى تنمية مهارات الطلاب في مجال الهندسة والتكنولوجيا والبرمجة، بالإضافة إلى مهارات العمل الجماعي والتعاون.


والثالث UWRChallenges: مسابقات الروبوتات تحت الماء. يهدف إلى تشجيع الطلاب على الابتكار في مجال الروبوتات تحت الماء، التي لها أهمية كبيرة في العديد من التطبيقات، مثل البحث العلمي والبحث والإنقاذ.


أما الرابع SeaPerch: برنامج الروبوتات تحت الماء يهدف هذا القسم إلى تعليم الطلاب أساسيات الروبوتات تحت الماء، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لبناء وتشغيل هذه الروبوتات.


وتُقام المسابقة على مرحلتين:
المرحلة المحلية: تُقام في كل دولة على حدة، وتُختار الفرق الفائزة للمشاركة في المرحلة الدولية.
المرحلة الدولية: تُقام في مدينة العلمين الجديدة، وتُختار الفرق الفائزة للمشاركة في المسابقات الدولية الأخرى.


وتهدف مسابقة العلمين للروبوت إلى:
تشجيع الشباب على الابتكار والبحث العلمي في مجال الروبوتات.
تنمية مهارات الطلاب في مجال الهندسة والتكنولوجيا والبرمجة.
نشر الوعي بأهمية الروبوتات في المجتمع.
التسجيل متاح لجميع الطلاب في مدارس التعليم العام والفني من الصف الأول الإعدادي حتى الثاني الثانوي.

ويجب على الراغبين في المشاركة في المسابقة بتعبئة النموذج التالي، علما بأن آخر موعد لقبول المشاركين 11 فبراير 2024م
https://forms.gle/T2HKrvW2VyPrJved8
رابط المسابقة 
https://www.alameinrobotics.org/

محافظة المنوفية مسابقة العلمين للروبوت تعليم المنوفية شروط وأهداف المسابقه المشاركة

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