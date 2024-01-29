الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بيان عاجل من "الضرائب" بشأن تقديم الممولين إقرار 2023

رشا عبدالعال
رشا عبدالعال

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن تقديم الإقرار الضريبي التزام قانوني على الممول وعليه أن يبادر إلى تقديمه دون الانتظار إلى الأيام الاخيرة من مهلة تقديم الإقرار، موضحة أن المصلحة استعدت لموسم تقديم الإقرارات عن عام 2023 في كافة المراكز والمأموريات الضريبية من حيث الاستقبال الجيد للممولين ومساعدتهم فى تقديم إقراراتهم السنوية والعمل على حل أية مشاكل أو صعوبات قد تواجههم من الناحية الإجرائية أثناء عملية سداد الضريبة المستحقة طبقًا لإقراراتهم، وفقًا لتوجيهات وزير المالية.

 

 وأضافت رئيس مصلحة الضرائب، في بيان، اليوم الإثنين، أن هناك العديد من الخدمات التى تقدم من خلال المكاتب الأمامية بالمراكز الضريبية والمأموريات المدمجة ومنها تسليم الأكواد للممولين الجدد للربط على المنظومة الجديدة وكذلك المحاسبين ليتمكنوا من اعتماد الإقرارات الضريبية التى تخص عملائهم من الممولين.

ولفتت إلى أن ما طرأ على مصلحة الضرائب المصرية من تطوير ورقمنة وميكنة ورفع كفاءة للبنية التكنولوجية كان له انعكاس واضح فى نجاح المواسم الضريبية الماضية، حيث ساهم فى تقديم خدمة فعالة من خلال قدرة الممول على الدخول إلى نظامه / سجله الضريبي الإلكترونى من خلال أى حاسب آلي خلال ٢٤ ساعة/٣٦٥ يوم دون الاحتياج إلى استخدام أى أدوات أو برامج مساعدة.

 

جدير بالذكر أن مصلحة الضرائب تحرص دائما على نشر الوعى والثقافة الضريبية والإمداد بكل جديد للممولين؛ من خلال الندوات التي تنظمها المصلحة، وذلك للاستفادة من الشرح الذى يقدم من خلالها، والتى  تساعد الممولين على تقديم إقراراتهم الضريبية الالكترونية بكل سهولة ويسر على المنظومة ويتم من خلالها الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات.

ويمكن أيضا التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات  من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥، والتواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين يوميًا من خلال الإيميل التالي:[email protected]

 

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يمكن الاتصال بالخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

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