الوقائع الرسمية تنشر قرارين باعتماد المخططات التفصيلية لقرى في كفر الشيخ
نشرت الوقائع المصرية قراراين لمحافظ كفر الشيخ باعتماد المخططات التفصيلية لقرى بمركز المحافظة.
ونص القرار المادة الأولى يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية البنائين التابعة للوحدة المحلية لقرية الربع - مركز بلطيم - بإدراج شارع بعرض (4) أمتار بناءً على المعاملة رقم (1160230048810) بتاريخ 23/1/2023.
والقرار الثاني خاص باعتماد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية جماجمون - التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة أبو على - مركز دسوق - بتعديل منطقة بناء على المعاملة رقم ( ١١٥٤٢٢٠٠٨٩٩٥٩) بتاریخ 28/7/2022
وجاء نص قرار محافظة كفر الشيخ بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٤٣ لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 14/12/2023 والمرفـق بـه محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 27/11/2023 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية البنائين ـ التابعة للوحدة المحليـة لقريـة الربع - مركز بلطيم - بإدراج شارع بعرض (4) أمتار بناءً على المعاملة رقم (1160230048810) بتاريخ 23/1/2023 ؛ وعلى ما يقتضيه الصالح العام
قــــــــــرر: المادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية البنائين التابعة للوحدة المحلية لقرية الربع - مركز بلطيم -و المخطط التفصيلى المعتمد لقرية جماجمون - التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة أبو على - مركز دسوق
المادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية. المادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. محافظ كفر الشيخ اللواء/ جمال نور الدين
يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية جماجمون - التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة أبو على - مركز دسوق - بتعديل منطقة بناء على المعاملة رقم ( ١١٥٤٢٢٠٠٨٩٩٥٩) بتاریخ 28/7/2022والمخطط التفصيلى المعتمد لقرية البنائين التابعة للوحدة المحلية لقرية الربع - مركز بلطيم.