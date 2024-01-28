الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ كفر الشيخ بتعديل المخطط التفصيلي لقرية بلشاشة

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

نشرت جريدة الوقائع الرسمية قرار محافظة كفر الشيخ الخاص بتعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية بلشاشة التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة القصب - مركز كفر الشيخ بتاريخ 24/7/2023.


ونص القرار رقم 2185 لسنة 2023 بتاريخ 25/11/2023 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 31/10/2023 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية بلشاشة التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة القصب - مركز كفر الشيخ بإدراج شارع بعرض 6م بناءً على المعاملة رقم (1158230129170) بتاريخ 24/7/2023 ؛ وعلى ما يقتضيه الصالح العام. 

قـــــرر: مـادة أولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية بلشاشة التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة القصب - مركز كفر الشيخ بتاريخ 24/7/2023 

مـادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية. مــادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر فى 25/11/2023 محافظ كفر الشيخ اللواء/ جمال نور الدين

يذكر أن قانون البناء قد نظم  ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، حيث تنص المادة 14، على أن تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى بناءً على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الإستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وطبقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الوقائع الرسمية ق محافظة كفر الشيخ المخطط التفصيلى المعتمد قرية بلشاشة محلة القصب - مركز كفر الشيخ ب نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

عاجل.. انقلاب أوتوبيس أمام بوابة النادى الأهلى بمدينة نصر

اصطفاف المركبات فى ميدان الأكاديمية استعدادًا لبدء الاحتفال بعيد الشرطة الـ72

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: تعليق تمويل الأونروا ودعم إسرائيل فى إبادة شعبنا عقوبات جماعية

اليوم الـ114 للحرب.. شهداء بالعشرات واعتقالات واسعة فى صفوف النازحين فى غزة

شهداء وجرحى فى قصف للاحتلال على خان يونس ومناطق متفرقة فى غزة