الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ كفر الشيخ بتعديل المخطط التفصيلي لقرية بلشاشة

نشرت جريدة الوقائع الرسمية قرار محافظة كفر الشيخ الخاص بتعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية بلشاشة التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة القصب - مركز كفر الشيخ بتاريخ 24/7/2023.



ونص القرار رقم 2185 لسنة 2023 بتاريخ 25/11/2023 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 31/10/2023 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية بلشاشة التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة القصب - مركز كفر الشيخ بإدراج شارع بعرض 6م بناءً على المعاملة رقم (1158230129170) بتاريخ 24/7/2023 ؛ وعلى ما يقتضيه الصالح العام.

قـــــرر: مـادة أولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية بلشاشة التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة القصب - مركز كفر الشيخ بتاريخ 24/7/2023

مـادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية. مــادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر فى 25/11/2023 محافظ كفر الشيخ اللواء/ جمال نور الدين

يذكر أن قانون البناء قد نظم ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، حيث تنص المادة 14، على أن تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى بناءً على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الإستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وطبقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.