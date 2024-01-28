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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم المرحلة الثالثة بالتجمع الأول

وزير الاسكان
وزير الاسكان

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم المرحلة الثالثة (التي تشمل المنطقة الثالثة بمساحة 181.58 فدان)، وتمت الموافقة عليها في القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2004، ولوحة المخطط المعتمدة التي أصدرها قطاع الشؤون الفنية برقم 851 في تاريخ 13/3/2006. يقع هذا التعديل ضمن قطعة الأرض في التجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة، وتم تخصيصها للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة لإقامة مشروع مجتمع عمراني متكامل.

وفي نص قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتاريخ 12/6/2023، تم اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم المرحلة الثالثة (التي تشمل المنطقة الثالثة بمساحة 181.58 فدان)، وتقع في التجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة، والتي تخصص للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة. هذا التعديل يأتي استنادًا إلى التخطيط العام للمشروع المعتمد في القرارين الوزاريين رقم 140 لسنة 1997 و150 لسنة 2013، وذلك لإقامة مشروع مجتمع عمراني متكامل.

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ونص القرار: “بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨ لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلى القرار الوزاري رقم (۲۳۲) بتاريخ 7/6/2009 بشان اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية، وعلى عقد البيع المبرم بتاريخ 1/10/1996 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة على قطعة الأرض مساحة 765.08 فدان بمنطقة التجمعات شرق الطريق الدائري لإقامة مشروع سكني متميز كامل المباني السكنية والمرافق والمباني الخدمية والترفيهية لخدمة المشروع”.

وعلى القرار الوزاري رقم ١٤٠ لسنة 1997 باعتماد التخطيط العام للمشروع على مساحة 765 فدانًا لإقامة تجمع سكنى والمرحلة الأولى بمساحة 100 فدان؛ وعلى القرار الوزاري رقم (١٤٢) بتاريخ 4/6/2003 باعتماد التخطيط والتقسيم للمرحلة الثانية بما فيها منطقة الخدمات بالمشروع وذلك بمساحة 149.37 فدان؛ وعلى القرار الوزاري رقم (49) بتاريخ 23/2/2004 باعتماد التخطيط والتقسيم للمرحلة الثالثة بمساحة 358.80 فدان 

قـــــرر: مادة 1 - يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم المرحلة الثالثة (المتضمنة المنطقة الثالثة بمساحة ١٨١.٥8 فدان) المعتمد بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة ٢٠٠٤ ولوحة المخطط المعتمد برقم ٨٥١ لسنة ٢٠٠٦ الواقعة ضمن قطعة الأرض الكائنة بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة المعتمد التخطيط العام للمشروع بالقرارين الوزاريين رقمي 140 لسنة 1997 و150 لسنة ٢٠١٣ لإقامة مشروع مجتمع عمراني متكامل، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الجمعية بتاريخ 6/7/2006، وتعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

 مادة 2 - تلتزم الجمعية بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة، والالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٨٤ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن. 

مادة 3 - تلتزم الجمعية بالتعهد الموقع منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات المشروع بمنطقة التعديل، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن. 

مادة 14 - يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس / عاصم عبد الحميد الجزار 

الوقائع الرسمية ق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعديل تخطيط وتقسيم المرحلة الثالثة مشروع مجتمع عمرانی متكامل مدينة القاهرة الجديدة بناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة

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