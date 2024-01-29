الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بالشروع فى قتل فلاح بسبب ركنة سيارة بأبو النمرس

المتهم
المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن الجيزة  من القبض على عاطل متهم بالشروع في قتل فلاح طعنًا في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات على ركنة سيارة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "محمد ف" 40 سنة، فلاح، مصاب بطعن نافذ وحالته العامة حرجة ولا يمكن استجوابه وادعاء تعدي آخر عليه ومقيم بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المصاب وعاطل بسبب خلافات على ركنة سيارة قام خلالها المتهم بطعن المصاب بسلاح أبيض، مما تسبب في إصابته، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مديرية أمن الجيزة عاطل قتل مشاجرة مركز شرطة أبو النمرس

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