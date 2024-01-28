الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"قتيل بالخرطوش".. خلافات الجيرة والنسب تنتهي بقتيل في الوراق

حبس
حبس

دفعت خلافات جيرة والنسب إلى جريمة قتل في منطقة الوراق شمال الجيزة والتي انتهت بسقوط قتيل بطلق خرطوش وتم تحرير محضر بالواقعة واحالته للنيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث.

وتسببت مشاجرة في مقتل شاب بطلق ناري بمنطقة الوراق، ونجحت مباحث الجيزة في إلقاء القبض على المتهم.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل.

ووجّه اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

وتبين بالفحص المبدئي مقتل "محمد.م.ز" بطلق ناري إثر ادعاء مشاجرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

خلافات جيرة جريمة قتل منطقة الوراق سقوط قتيل طلق خرطوش

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