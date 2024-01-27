السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. محاكمة عامل بتهمة قتل موظفة لسرقتها فى حدائق القبة

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، غدًا الأحد، محاكمة عامل في اتهامه بقتل موظفة لسرقتها، حيث أمرت النيابة من قبل بحبس متهم بقتل موظفة لسرقتها، ووجهت له تهمة السرقة بالإكراه والقتل العمد، وإحالته إلى محكمة الجنايات. 

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة موظفة تبلغ من العمر 32 سنة، وبها طعنات داخل شقة تستخدم كشركة بحدائق القبة، وتم نقلها إلى المشرحة، وبإجراء التحقيقات تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وتم القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة.

محكمة جنايات امن القاهرة النيابة العامة نصب قتل سرقة

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