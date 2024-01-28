الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفي: خيام أهالي المحتجزين لدى حماس تثير قلق بايدن

المحتجزين لدى حماس
المحتجزين لدى حماس

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن كل الصحف الأجنبية تتساءل الآن ماذا لو تم تنفيذ المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بغزة منذ بداية الحرب؟ وماذا سيحدث لو تمت الاستجابة لها؟

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه لو تم الاتفاق على المبادرة المصرية منذ البداية لما وصلنا لكل هذا العدد من الشهداء، وكذلك عملية هدم البيوت كان توقفت.

وتابع الدوي أن عائلات المحتجزين لدى حماس، أقامت الخيام أمام منزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو، وأمام الكنيست الإسرائيلي وأمام مبنى الدفاع الإسرائيلية، وهو الأمر الذي أقلق الرئيس الأمريكي جو بايدن.

أمريكا غير راضية عن وجود الخيام

وأكد أن أمريكا غير راضية عن وجود الخيام وأكدت لإسرائيل أن الخيام أعدادها زادت وماكان على بايدن إلا أن يرسل مدير المخابرت الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وهذا يدل على قرب هدنة قادمة لأنه عندما جاء للمنطقة العربية في نوفمبر نجحت الهدنة.

الكاتب الصحفي بلال الدوي جو بايدن الخيام عائلات المحتجزين حماس الكنيست الإسرائيلي

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